Wenn die Rettung nicht die Rettung bringt

Noch etwas läuft in Niederösterreich deutlich anders als in Salzburg. „Wir alarmieren zu möglicherweise lebensbedrohten Patienten spezielle Rettungswagen mit Notfallsanitäter an Bord“, erklärt Philipp Gutlederer von der Rettungsleitstelle „Notruf Niederösterreich“. Das ist ein gravierender Unterschied zu Salzburg. In ganz Niederösterreich werden an ausgewählten Standorten solche speziellen Rettungswagen für die Notfallrettung vorgehalten. In ein paar Jahren sollen es insgesamt 86 Stützpunkte sein. Diese Fahrzeuge verfügen über umfangreiche Medizintechnik, etwa einen Herz-Kreislauf-Monitor mit EKG-Funktion, zahlreiche Medikamente und sind immer mit einem Notfallsanitäter besetzt. Das System funktioniere gut, so Gutlederer. Die Notfall-Teams würden dabei helfen, unnötige Einsätze von Notarztfahrzeug und Hubschrauber zu reduzieren und zudem Patienten schnell auch eine angemessene medikamentöse Therapie zu ermöglichen, ist sich Gutlederer sicher.