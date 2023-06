Starter-Rekord beim großen Jubiläum

Zum Zehn-Jahres-Jubiläum des Grawe-Grazathlons ist ein Teilnahmerekord bereits fix – mehr als 5500 haben sich fürs Spektakel am 17. Juni angemeldet. Bei dem einzigartigen Sightseeing-Hindernislauf, vorbei an den schönsten Plätzen, können Einzelkämpfer und Teams zeigen, was Zusammenhalt bedeutet. Neu: Zusätzlich zur Distanz über zehn Kilometer gibt es erstmalig einen Fünf-Kilometer-Bewerb. So ist der Lauf durch die City für alle schaffbar! Auf beiden Distanzen warten Hindernisklassiker wie das „Monkeyland“ oder „Hupf in Gatsch“. Die Jung-Athleten können schon am 16. 6. Gas geben: Im Augarten warten auf zwei Kilometern zehn Hindernisse. Der Spaß steht im Vordergrund.