„Zacher“ Grazer Baustellen-Sommer geht ins Finale

Selten hat ein Baustellen-Sommer in Graz so viel Staub aufgewirbelt wie heuer. Autofahrern und Öffi-Nutzern wurde seit Mai viel abverlangt, nicht zuletzt dank eines „Jahrhundertprojekts“. Während der Innenstadt-Verkehr bald wieder in gewohnten Bahnen läuft, ist an manchen Stadteinfahrten noch länger Geduld gefragt.
„Alles auf Schiene“, heißt es von der Holding Graz genau eine Woche vor Schulbeginn. Das „Jahrhundertprojekt“ Neutorlinie, das nach tatsächlich jahrzehntelangen Diskussionen zur sogenannten Innenstadtentflechtung führen und die Herrengasse entlasten soll, prägt seit zweieinhalb Jahren das Erscheinungsbild der Stadt, nicht nur zum Positiven. Vor allem die sprichwörtliche letzte Meile hatte es in sich, so kam es im heurigen Sommer durch die Anbindung der neuen Strecke ans Bestandsnetz monatelang zum Öffi-Stillstand im Grazer Westen.
Auf Bau-Chaos im Hochsommer folgt Eröffnungs-Reigen im Spätherbst
Nun ist das Gleisdreieck Annenstraße/Vorbeckgasse fertig, auch die Arbeiten an der Weichenanlage zur Remise Eggenberg sind abgeschlossen. Ab 8. September rollen die Straßenbahnen wieder auf ihrem üblichen Kurs, bestätigt Holding-Sprecherin Sara Schmidt. Wenige Tage später starten die Probefahrten auf der neuen Linie, die auf 1,2 Kilometern vom Jakominiplatz über Radetzkystraße, Neutorgasse, Tegetthoffbrücke und Belgiergasse in die Annenstraße führt. Wenn alles nach Plan läuft, wird der Vollbetrieb am 29. November aufgenommen – gut zwei Wochen vor dem anderen, noch etwas größer dimensionierten steirischen Jahrhundertprojekt Koralmbahn, wo der Personenverkehr am 14. Dezember starten soll.
Das Fazit ist sehr gut. Der Zeitplan wurde eingehalten, das Feedback war großteils positiv.
Sara Schmidt, Sprecherin Holding Graz
Süden kann aufatmen, Norden muss durchbeißen
Auch abseits der Öffi-Hotspots war der Sommer in der Landeshauptstadt von Baustellen dominiert. Die Neugestaltung von Münzgrabenstraße und Fröhlichgasse hat etwa für viel Frust im Grazer Süden gesorgt, auf den Ausweichstrecken kam es regelmäßig zu Staus. Mit Schulbeginn ist das vom Tisch, bestätigt das Büro von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner: Die Arbeiten sind großteils abgeschlossen, die Freigabe kann pünktlich erfolgen.
Weniger gute Neuigkeiten gibt es für Pendler weiter nördlich: Der Umbau der Wifi-Kreuzung in der Grabenstraße zieht sich noch in den November hinein, heißt es vom Land, der Schulstart dürfte hier die Staugefahr wieder deutlich erhöhen. Dasselbe gilt für die Dauerbaustelle Elisabethstraße, wo ebenfalls noch bis November gearbeitet wird. Am meisten Zeit beansprucht der Neubau der Eisenbahn-Unterführung in der Peter-Tunner-Gasse, der seit Jänner des Vorjahres eine zentrale Ost-West-Achse lahmlegt: Hier kommen die Arbeiten laut ÖBB erst Ende Mai 2026 zum Abschluss.
Befürchteter Super-GAU blieb aus
Wie bilanzieren die Verantwortlichen nun den Ausnahme-Sommer 2025, nachdem im Vorfeld etwa Holding-Vorstand Mark Perz unumwunden davon gesprochen hatte, dass es „zach“ werden würde? Sprecherin Schmidt meint zur „Krone“, logistisch sei alles „sehr gut“ gelaufen, auch die Rückmeldungen zur Info-Kampagne seien großteils positiv gewesen. Schwentner-Sprecher Bernhard Hofbauer gesteht im Nachhinein zu, von einem „Super-GAU angesichts der Arbeiten am offenen Herzen der Stadt“ ausgegangen zu sein. Im Endeffekt habe die Koordination aber wunschgemäß funktioniert, es habe „ganz wenig Beschwerden“ gegeben.
Die für Verkehr zuständige grüne Vizebürgermeisterin selbst meint: „Die letzten Monate waren für viele Menschen in Graz fordernd, ich danke allen für ihre Geduld. Zum Glück vergehen die Baustellen, aber der Fortschritt mit der Neutorlinie bleibt.“
Über keinen Autobahnabschnitt wurde in den vergangenen Jahren so leidenschaftlich diskutiert: Braucht es auf der A9 zwischen Graz-West und Wildon eine dritte Fahrspur? Nachdem Ex-Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) die Planungen gestoppt hat, stehen die Chancen unter ihrem Nachfolger Peter Hanke (SPÖ) wieder besser. Klar deklariert hat er sich bisher aber noch nicht.
Nun, die Bagger fahren dennoch auf: Denn wie die Asfinag verrät, wird im nächsten Jahr die Generalsanierung des viel befahrenen Abschnitts zwischen dem Plabutschtunnel und dem Schwarzlsee starten.
Baustellen dauern teils noch Jahre
Nicht die einzige Großbaustelle im Autobahnnetz im Umfeld der Landeshauptstadt: Noch bis 2027 werden beispielsweise acht Kilometer von Gratkorn-Süd bis Deutschfeistritz auf der Pyhrnautobahn erneuert, bis Ende 2026 dauert die Generalsanierung der Südautobahn zwischen den beiden Anschlussstellen in Gleisdorf. Hier entsteht zudem erstmals eine (gesicherte) Bushaltestelle direkt an der Autobahn. Immerhin schon im Juli nächsten Jahres ist der Neubau der Murbrücke auf der A2 im Grazer Süden fertig – zeitgleich mit der umgebauten Mautstelle Bosruck.
Tunnelsanierungen dauern bis 2029
Die Generalsanierung der Tunnelkette auf der Pack (A2) startet nach den Sommerferien: Als erster an der Reihe ist der Herzogbergtunnel in Richtung Italien. Das Gesamtvorhaben dauert ebenso bis 2029 (!) wie die Erneuerung der Tunnelkette Semmering auf der S6.
Ein Meilenstein steht wiederum im Burgenland bevor: Hier wird der zweite Abschnitt der Fürstenfelder Schnellstraße S7 am 19. September eröffnet.
