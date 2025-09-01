„Zacher“ Grazer Baustellen-Sommer geht ins Finale

Auf Bau-Chaos im Hochsommer folgt Eröffnungs-Reigen im Spätherbst

Nun ist das Gleisdreieck Annenstraße/Vorbeckgasse fertig, auch die Arbeiten an der Weichenanlage zur Remise Eggenberg sind abgeschlossen. Ab 8. September rollen die Straßenbahnen wieder auf ihrem üblichen Kurs, bestätigt Holding-Sprecherin Sara Schmidt. Wenige Tage später starten die Probefahrten auf der neuen Linie, die auf 1,2 Kilometern vom Jakominiplatz über Radetzkystraße, Neutorgasse, Tegetthoffbrücke und Belgiergasse in die Annenstraße führt. Wenn alles nach Plan läuft, wird der Vollbetrieb am 29. November aufgenommen – gut zwei Wochen vor dem anderen, noch etwas größer dimensionierten steirischen Jahrhundertprojekt Koralmbahn, wo der Personenverkehr am 14. Dezember starten soll.