Das Ballett der Oper Graz hebt in neue Sphären ab

1400 Bewerbungen für einen Platz im Grazer Ensemble

Doch wie macht man weiter nach so einem Triumph? „Der Erfolg ist wunderschön, aber ein bisschen macht er auch Angst. Denn jetzt sind die Erwartungen sehr hoch und wir müssen versuchen, diese zu erfüllen“, sagt Elwert. Dafür steht ihm ein erstklassiges Ensemble zur Seite: „Ich glaube, es gibt derzeit nicht viele Ballettensembles in einer Stadt in der Größe von Graz, in denen das Niveau und die Vielseitigkeit so hoch sind. Und durch die Erfolge der letzten Saison gibt es auch eine gewisse Leichtigkeit und ein Selbstbewusstsein“, sagt er stolz. Und das zeigt sich auch am Interesse anderer Tänzer, nach Graz zu wechseln: „Bei der letzten Ausschreibung hatten wir 1400 Bewerber.“