Breitgestreutes Angebot in höchster Qualität

Jubiläen und Feste

„Bis zum Jahresende zelebrieren wir immer noch den 210. Geburtstag des Musikvereins“, freut sich Nementh, um fortzusetzen: „Und ohne den Musikverein gäbe es den Stefaniensaal nicht.“ Der wurde von der Steiermärkischen Sparkasse 1885 errichtet und am 4. November eingeweiht. Dieses Datum nimmt der Musikvereins-Chef also zum Anlass für ein außergewöhnliches Festkonzert mit den Grazer Philharmonikern (die ja heuer ihren 75er feiern) unter ihrem Chefdirigenten Vassilis Christopoulos. Auf dem Programm stehen nicht nur Beethoven und Richard Strauss, sondern auch die Uraufführung einer Festmusik von Marcus Nigsch (3. und 4. November).