Barockes Tänzchen mit dem weisen Propheten

Exotisches aus dem Barock

Vor der Pause bekommt man nicht nur die mitreißenden Klänge aus den Ballett-Opern „L‘ Europe Galante“ von André Campra (1697) und Rameaus „Les Indes Galantes“ (1735) sowie diverse Concerti von Pietro Antonio Locatelli zu hören, Ilaria Sainato und Elena Ajani zeigen auch vor, wie dazu getanzt wurde. Die musikalische Umsetzung liegt an diesem Abend in bewährten Händen: Das Ensemble Gamma UT (allesamt Studierende an der KUG) unter der Leitung von Susanne Scholz beherrscht seine Originalklanginstrumente aus dem Effeff, und wenn sich Christina Landshamers Sopran dazugesellt, bleiben ohnehin keine Wünsche offen.