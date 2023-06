Passanten fanden Fahrrad: Tiroler lag in Bachbett

Fataler Freizeitunfall am Donnerstagabend im Tiroler Unterland: Nachdem Passanten in Thiersee (Bezirk Kufstein) zunächst ein auf der Straße liegendes Fahrrad entdeckt hatten, fanden sie kurze Zeit später den schwer verletzten 19-jährigen Lenker in einem unterhalb der Fahrbahn verlaufenden Bachbett auf. Der Einheimische war 20 Meter über den Abhang gestürzt.