Zwillinge aus der ganzen Welt treffen sich

Zwillinge aus der ganzen Welt versammeln sich von 3. bis 11. Juni in Braunau. Am Fronleichnamstag fand am Abend die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Johannes Waidbacher statt. Doch schon davor kamen die Teilnehmer ins Gespräch. Für das Bild links fanden sich etwa Zwillinge aus Schweden, der Schweiz, Deutschland und Österreich zusammen. Heute steht als einer der Höhepunkte das Gruppenfoto am Stadtplatz auf dem Programm.