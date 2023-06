So stellte Ex-Frau Maria Schwarzenegger zur Rede

Schwarzenegger macht auch noch einmal klar, dass er sehr stolz auf Joseph ist, der als Schauspieler und Bodybuilder in seine Fußstapfen getreten ist: „Er hat sich in ein fantastisches menschliches Wesen entwickelt. Es war zwar falsch, was ich getan habe. Aber ich will nicht, dass Joseph denkt, er ist in dieser Welt nicht willkommen. Er ist sehr willkommen und ich liebe ihn!“