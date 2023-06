Sechs Burschen zündeten 20 Müllcontainer an

Nach mehreren Brandserien in Attnang-Puchheim und Brandfällen in Schwanenstadt, bei denen vor allem Mülltonnen in Brand gesteckt wurden, konnten nun durch intensive Ermittlungen die Beschuldigten von der Polizei ausgeforscht werden. Von Jänner bis Ende April 2023 mussten dabei schwere Sachbeschädigungen durch selbstgebaute Böller und in Brand setzen von Papiertonnen verzeichnet werden.