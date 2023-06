„Habsburg“-Kleidermanufaktur vor Konkurs

Firma bezog rund 974.000 Euro an Covidbeihilfen

In den Jahren 2021 und 2022 flossen rund 916.000 und 58.000 Euro an Covidbeihilfen an die „Habsburg Kleidermanufaktur“ und knapp 5,3 Millionen an die Muttergesellschaft Schneiders. KSV-Landesleiterin Aliki Bellou sagt dazu: „Wir prüfen, ob die Covidbeihilfen zweckentsprechend verwendet worden sind, wovon wir aus heutiger Sicht ausgehen.“