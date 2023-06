Hitlerbart auf Erdogan-Poster: Teenager verhaftet

Berichten mehrerer oppositionsnaher Medien zufolge wurde der junge Mann in der südtürkischen Stadt Mersin nach der Auswertung von Überwachungskameras festgenommen. Bei einer Befragung in seinem Haus habe der 16-Jährige zugegeben, den Bart gemalt zu haben, nicht aber die Kommentare geschrieben zu haben. Dem Sender Halk TV zufolge befand die Staatsanwaltschaft, der Teenager habe „den Präsidenten beleidigt“, er wurde in eine nahe gelegene Jugendeinrichtung gebracht.