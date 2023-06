Schüsse bei Highschool-Feier in Virginia: 2 Tote

Eine Highschool-Abschlussfeier im US-Staat Virginia ist am Dienstag in einer Tragödie geendet. Nach dem offiziellen Teil in einem Theater, als sich Absolventinnen und Absolventen mit ihren Angehörigen in einem Park in Richmond versammelten, eröffnete plötzlich ein bewaffneter Täter das Feuer. Ein 18-jähriger Schüler und ein 36 Jahre alter Mann fanden im Kugelhagel den Tod. Sieben weitere Personen erlitten Verletzungen.