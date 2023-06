Größte menschengemachte Katastrophe seit Langem

Wasserpegel des Staudamms um zwei Meter gesunken

Jedoch wurde seit Beginn des Jahres 2023 von Experten festgestellt, dass der Wasserpegel des Staudamms in kurzer Zeit um zwei Meter gesunken ist. „Der Pegel ist also so niedrig wie niemals zuvor“, analysierten Igor Pylypenko und Daria Malchykova, Experten für Geografie und Ökologie von er Universität in Cherson.