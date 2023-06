Ukrainischer Botschafter: „Gefahr ist sehr groß!“

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudammes im Süden der Ukraine strömen Wassermassen in das Kampfgebiet, die Fluten sind unkontrollierbar. In der direkt am Damm liegenden Stadt Nowa Kachowka ist die Lage besonders schwierig, denn dort soll das Wasser bereits um zwölf Meter angestiegen sein.