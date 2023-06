„Werden Schulter an Schulter gegen Staat kämpfen“

Mit der Verurteilung der deutschen Studentin Line E. zu fünf Jahren und drei Monaten Haft durch das Oberlandesgericht Dresden wegen Angriffen auf Rechtsextreme, kam es am Wochenende zu Straßenschlachten in Leipzig mit brennenden Barrikaden. Auch drei Mitangeklagte wurden wegen Gewalttaten an vermeintlichen oder tatsächlichen Neonazis verurteilt.