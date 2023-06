„Bekenntnis“ nach Böllerwürfen auf Botschaft

Gerichtsurteil in Deutschland

In Deutschland hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gegeben. Anlass war das Gerichtsurteil gegen Lina E. und drei Mitangeklagte wegen Gewalttaten an vermeintlichen oder tatsächlichen Neonazis, bei denen mehrere Menschen teils schwer verletzt worden waren. Die 28-Jährige wurde vom Oberlandesgericht Dresden zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Seither gab es mehrfach Zusammenstöße bei großen Protestmärschen in Leipzig.