Mehr als jeder Zweite beschenkt zum Vatertag

Süßes, Selbstgemachtes und Getränke beliebt

30 Prozent wollen der Umfrage nach ihre Väter oder Partner am kommenden Sonntag (11. Juni) mit Süßem wie Schokolade und Pralinen überraschen. An zweiter Stelle rangiert mit 20 Prozent Selbstgemachtes (gekocht, gebacken oder gebastelt). Beliebt sind zudem Getränke wie Bier und Spirituosen, gemeinsame Unternehmungen und Restaurantbesuche sowie Parfüm und Körperpflegeprodukte. Drei Viertel der Befragten wollen die Geschenke vor Ort in Geschäften kaufen, ein Drittel kann sich auch einen Online-Einkauf vorstellen.