Österreichern ist der Vatertag 150 Mio. Euro wert

Niederösterreicher und dem Burgenländer am sparsamsten

Während sich die geplanten Pro-Kopf-Ausgaben in Wien, Oberösterreich und Salzburg laut dieser Umfrage auf 63 Euro belaufen, finden sich in Niederösterreich und dem Burgenland mit 47 Euro die sparsamsten Schenker. Dazwischen liegen die Bundesländer Steiermark und Kärnten mit 49 sowie Tirol und Vorarlberg mit 55 Euro.