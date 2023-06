Matthias Mayer? „Endlich haben sie es geschnallt!“

Als ich gehört habe, dass Matthias Mayer in Zukunft als Berater und Mentor mit unseren Speed-Herren arbeiten wird, dachte ich mir sofort: Endlich haben sie es geschnallt! Endlich sind sie draufgekommen, die Dienste ehemaliger Rennläufer mit so viel Erfolgen und Erfahrung für Ski-Österreich in Anspruch zu nehmen. Für den Verband und die Athleten extrem wichtig, dass so etwas endlich passiert.