Bunt, schrill und laut durch Bregenz

Natürlich kann man die Pride Parade in Bregenz nicht mit jenen Mega-Events in Wien, Zürich oder anderen Großstädten vergleichen. Aber: Bunt, schrill und sogar ein wenig laut war es trotzdem. Am Samstagnachmittag setzte sich der Zug der Pride-Besucher in Bewegung - einmal rund um den Stadtkern. An vorderster Front: Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) und Vize Sandra Schoch (Grüne).