Maibaum kracht in ein Wohnhaus in Rastenfeld

Die Durchfahrtsstraße der Stausee-Gemeinde wird in Rastenfeld derzeit großteils um eine Spur erweitert, was dort derzeit aufwändige Straßenbauarbeiten bedeutet. Beim Umschneiden des Maibaums „kreierte“ man nun eine Baustelle mehr. Dieser stürzte am Hauptplatz in die falsche Richtung um und krachte „mit vollem Caramba“ auf das Dach eines Wohnhauses, bricht ab und bleibt dort liegen, wie das Video zeigt. Eine Person ruft dabei noch „Achtung“ bevor der Baum auf das Haus kracht.