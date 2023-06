„Tourist“ muss auf Staatskosten länger bleiben

So lange wollte der Serbe gar nicht in Oberösterreich bleiben! Der 32-Jährige war als Kriminaltourist gekommen und hatte zwei Tage nach seiner Einreise am 30. Juli 2021 in Puchenau das Haus eines Pfandleihers heimgesucht. Beute: 12.000 Euro Bargeld, vier Uhren um 125.000 Euro, Gold um 5000 Euro und Schmuck um 4500 Euro. Er hatte Spuren hinterlassen und nachdem er schon sechsmal in Frankreich und Belgien erwischt und verurteilt worden war, führte Kommissar DNA zu ihm.