Bärenjagd beginnt erst, wenn Menschen bedroht sind

„Massive Lobbyarbeit von NGOs in Brüssel“

Warum bewegte sich die EU in dieser Frage bislang nicht? „Weil Naturschutzorganisationen wie WWF, Vier Pfoten und wie sie alle heißen viel Geld haben und in Brüssel massiv Lobbying betreiben“, nimmt sich Landesjägermeister Anton Larcher kein Blatt vor den Mund. In Europa gebe es sieben Millionen Jäger mit einem Budget von 1,8 Millionen Euro: „Allein der WWF Deutschland hat 75 Millionen. Eine Wolfpatenschaft kostet 15 Euro im Monat. Tausende haben unterschrieben. Wie kann sich ein Städter so gegen die Landbevölkerung positionieren, die hier leben muss?“, fragt sich Larcher.