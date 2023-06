Weiterer Wolf in Kärnten abgeschossen

Bei dem Abschuss, der am 1. Juni, gegen 21. Uhr, erfolgte, handelt es sich um den bereits zweiten in dieser Woche. Der Wolf war nach mehrfachen Vergrämungsversuchen erneut in unmittelbarer Nähe zu von Menschen genutzten Gebäuden aufgetaucht. Dort erfolgte auch der Abschuss, gibt das Land Kärnten bekannt.