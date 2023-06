Bei St. Anton am Arlberg: Bär lief einer Gams nach

Die großen Beutegreifer scheinen sich auf unseren Bergen zunehmend wohlzufühlen: Nun hat ein Braunbär in Tirol die heimische Jägerschaft in Alarmbereitschaft versetzt. „Meister Petz“ kam in der Nähe von St. Anton am Arlberg angeblich etwa 20 Meter vor zwei einheimische Wanderern, eine Mutter und ihr Sohn, aus dem Gebüsch und war offenbar hinter einer Gams her.