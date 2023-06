Wirt mit zerbrochener Wodka-Flasche attackiert

Der bislang unbescholtene Angeklagte war an jenem 17. Februar in dem Lokal in Saalfelden „sehr betrunken“, wie er Richter Philipp Grosser am Freitag im Landesgericht Salzburg erzählt: „Es tut mir leid.“ Den Vorwurf der absichtlich schweren Körperverletzung gab er aber nicht zu – er könne sich nämlich an die Attacke mit der zerbrochenen Wodka-Flasche gar nicht erinnern. Ein Augenzeuge hingegen schon: Dieser spielte dem Richter die ganze Szene mit einer PET-Flasche vor – auch den versuchten Stich.