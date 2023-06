Wenn legendäre Werke die Leinwand verlassen

Eintauchen in die Kunst

Originale sucht man freilich vergeblich. Dafür kann man dem Werk eines der berühmtesten Maler aller Zeiten näher kommen, als man es in klassischen Museen könnte, denn die Schau bietet mehr als nur unzählige Reproduktionen seiner wichtigsten Werke. Sie enthebt einige seiner bekanntesten Motive der Leinwand und führt sie in die Dreidimensionalität. So kann man etwa in Van Goghs „Schlafzimmer in Arles“ eintreten und sich auf den berühmten Stuhl setzen. Oder man kann in einem verspiegelten Feld aus „Sonnenblumen“ auf Selfie-Jagd gehen.