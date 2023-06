Iran: Zwei österreichische Staatsbürger befreit

„Ehemänner, Väter, Großvater“

„Unsere Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt“, freute sich auch Schallenberg. Die tapferen Familien der beiden Freigelassenen würden schon „sehnsüchtig auf sie warten“, schrieb der Außenminister in seiner Stellungnahme. „Nun können sie endlich ihre Ehemänner, Väter und ihren Großvater in Freiheit wieder in die Arme schließen.“