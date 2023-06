Warmes Wetter fordert Magen und Darm heraus

Bei der Zubereitung von Huhn Handschuhe tragen oder zumindest sehr sauber arbeiten. Davor (jedes) Fleisch gründlich mit heißem Wasser waschen. In Steak, Würstel und Co., die man etwa zum Grillen mit außer Haus nimmt und in der Sonne lagert, können sich Durchfallerreger sehr stark vermehren. Besser so lange wie möglich kühlen und anschließend gut durchgaren, v. a. Faschiertes!