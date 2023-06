Kompromiss im Senat: USA bleiben zahlungsfähig

Lösung knapp vor Ablauf der Frist

63 von 100 Senatoren stimmten nun für den Gesetzentwurf, mit dem die Schuldenobergrenze bis 2025 ausgesetzt wird, während zugleich die staatlichen Ausgaben in den kommenden zwei Jahren beschränkt werden. Die nötige Mehrheit in der Kongresskammer von mindestens 60 Stimmen wurde so erreicht. Damit ist sichergestellt, dass die Regierung nicht in wenigen Tagen zahlungsunfähig wird. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte zuletzt gewarnt, dieser dramatische Fall könnte schon am Montag eintreten. Die Lösung kam somit erst denkbar kurz vor Ablauf der Frist zustande.