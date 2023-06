Ist Frontex mitschuldig an Dutzenden Toten?

Am Donnerstag haben Carabinieri die Büros der EU-Grenzschutzagentur Frontex und der italienischen Küstenwache in Rom durchsucht. Der Hintergrund war das Schiffsunglück in Cutro vor der Küste der süditalienischen Region Kalabrien am 26. Februar, bei dem 94 Migranten zu Tode kamen. Nun stehen mutmaßliche Verzögerungen im Raum, die den Menschen das Leben gekostet haben könnten.