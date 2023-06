Davis-Cup der Footvolley-Asse mitten in Graz

An diesem Wochenende geht es für drei rot-weiß-rote Teams um den Sieg beim europäischen Nations-Cup der Herren. Gespielt wird im vom Tennis her bekannten Davis-Cup-Format. Vier Spieler bilden eine Mannschaft, es werden Doppel- und auch Vierer-Matches gespielt. Acht Top-Teams sind am Samstag (von 10 bis 20 Uhr) und am Sonntag (von 10 bis 19 Uhr) auf dem Freiheitsplatz zu bestaunen. Österreich 1 bilden Klemens und Jakob Hofmann-Wellenhof, Stephan Lutz und Alexander Peitler, Österreich 2 (mit Daniel Neuhold, Johannes Jakob Rauch, Markus Leherbauer) wird angeführt von Verbands-Chef Benedikt Hofmann-Wellenhof (Bild unten).