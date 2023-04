Die Freibad-Preise bleiben heuer gleich

Am 28. April muss alles fertig sein. Dann starten die städtischen Freibäder Volksgarten, Leopoldskron und das AYA-Freibad offiziell in die neue Saison- Letzteres hat im Herbst 2022 neue Pumpen bekommen. Diese sind regelbar und ermöglichen dadurch einen energieeffizienteren Betrieb. Nicht neu hingegen sind in dieser Saison die Eintrittspreise. Sie werden im vergleich zur Vorsaison nicht angehoben. Der Kartenvorverkauf startete bereits am 3. April. Ab Dienstag, den 25. April, gibt es auch die Möglichkeit, Karten direkt an den Kassen des Volksgartenbades und des Freibads Leopoldskron zu kaufen. Bleibt nur noch eines ungewiss: Ob das Wetter zur Saisoneröffnung auch mitspielt.