Waldbrände brechen heuer ungewöhnlich früh aus

Feuer in Kanada, Kasachstan und der Mongolei

Überdurchschnittlich heftig waren die Feuer auch in Kanada, Kasachstan, der Mongolei und einigen angrenzenden Regionen Russlands. In Kanada wurde im Mai einer der höchsten je bezeichneten Emissionswerte festgestellt. Besonders betroffen war die Provinz Saskatchewan im Süden. Derzeit kämpfen Feuerwehrleute in der ostkanadischen Provinz Nova Scotia gleich gegen mehrere Waldbrände, die außer Kontrolle geraten sind. Mehr als 200 Gebäude wurden bereits beschädigt oder zerstört, Anwohnerinnen und Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden.