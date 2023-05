16.000 Menschen an Kanadas Ostküste evakuiert

In der ostkanadischen Provinz Nova Scotia haben mehr als 16.000 Menschen wegen eines Waldbrandes ihre Häuser in der Stadt Halifax verlassen müssen. Das teilten die Behörden am Montag mit, nachdem am Sonntagabend der Ausnahmezustand erklärt worden war. Das Feuer am nordwestlichen Stadtrand war außer Kontrolle, dehnte sich aber nicht weiter aus. Auf TV-Bildern waren große Rauchwolken zu sehen und mehrere verbrannte Häuser und Autos. Informationen über Verletzte lagen nicht vor.