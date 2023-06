Tschechiens Präsident auf Antrittsbesuch in Wien

Pavel: „Bessere Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie“

Der Krieg in der Ukraine habe das Verständnis erhöht, dass die Länder für ihre eigene Verteidigung Verantwortung übernehmen sollten. Ausgaben im Verteidigungsbereich seien „Investitionen in die Sicherheit von uns allen. Deswegen sollten wir nach Wegen suchen für eine bessere Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie.“ Er sprach das Angebot Tschechiens an die Bundesregierung „zur Modernisierung“ der Luftraumüberwachung an. Tschechien hatte Österreich 2018 Trainingsjets der Marke L39-NG der Firma Aero Vodochody sowie die Ausbildung von Piloten angeboten.