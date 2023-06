Das Jahr von Lucas Auer ist mit einem heftigen Unfall im Rahmen des 24-Stunden-Rennens in Daytona gestartet. Seitdem kämpft der Tiroler jeden Tag, um wieder im Rennauto zu sitzen. Für den DTM-Auftakt in Oschersleben hat es gereicht - die Plätze 10 und 16 können sich durchaus sehen lassen. Im Interview mit Martin Grasl spricht „Luggi“ über die letzten Monate, die Erkenntnis wieder fit genug zu sein sowie über die Rückkehr in die Motorsport-Welt. „Keine Probleme mit der Wirbelsäule, das war top“, zeigt sich der 28-Jährige erleichtert.