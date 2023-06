Sportklub Maria Saal feiert 60. Geburtstag!

Am Sportplatz in Maria Saal herrscht am Samstag Feierlaune. Zum 60. Geburtstags des Sportklubs wird nach einem Spiel gegen den ASKÖ Gurnitz (13.30 Uhr) und den ASKÖ Gmünd (16 Uhr) bei Live-Musik und Speiß und Trank von Hood Food gemeinsam gefeiert. „Da wir ein Jubiläum begehen, wollen wir unseren Fans, Mitgliedern und Gästen etwas Besonderes bieten - deshalb wird es eine große Verlosung geben!“, erzählt Sabrina Hohenwarter vom SK Maria Saal.