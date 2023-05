Schlammschlacht in Bischofshofen artet aus

Am Dienstag war Fötschl vom BSK gefeuert worden, da er die Werte des Klubs missachtet haben soll. Fötschl wehrte sich vehement dagegen und ging am Mittwoch mit einem Statement an die Öffentlichkeit, in dem er seine Sicht der Dinge schilderte und von „skurrilen Auflagen“ bei seiner Verabschiedung schrieb. So soll er nur fünf Minuten Redezeit zugestanden bekommen haben, zudem wurde das Gespräch mit dem Team vom Verein aufgezeichnet.