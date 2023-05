Jetzt schlägt der gefeuerte Fötschl zurück!

Die Verabschiedung Fötschls von der Mannschaft, die am Dienstagabend stattfand, soll ihm nur unter skurrilen Auflagen gestattet worden sein. So seien nur fünf Minuten Redezeit erlaubt gewesen, das Gespräch vom Verein mitgefilmt worden sein. Der 49-Jährige lasse rechtliche Schritte nunmehr umfassend durch seinen Anwalt prüfen. Von BSK-Seite gab es vorerst noch kein Statement. Am Dienstag hatte man erklärt, dass man sich in der Causa nicht weiter äußern werde.