Sänger Sueco: „Habt niemals einen Plan B im Leben“

„Mir ist es prinzipiell egal, ob ich vor zwei oder 10.000 Leuten spiele. Es liegt im Endeffekt an mir, für die Stimmung zu sorgen. Ich bin der Entertainer, ich habe die Verantwortung.“ Auf der Bühne schlüpft der so zurückhaltende wie schüchterne Musiker in eine Art neue Haut, die ihn zu Bestleistungen anspornt. Bis er im Sommer 2018 mit „Henny In The Trunk“ seine erste Single veröffentlichte, tingelte Sueco durch Spanien, Puerto Rico, Nashville und Los Angeles. In Europa wurde ihm auch sein Spitz- und Bühnenname verliehen. Sueco ist das spanische Wort für Schwedisch und spielt auf seine schwedischen Vorfahren an. Vor vier Jahren ging er mit dem Song „Fast“ auf TikTok viral und wurde wenig später von Atlantic Records unter Vertrag genommen. Ein halbes Jahr vor Ausbruch der Pandemie krallte sich Sueco in der Musikszene fest.