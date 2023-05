Aich/Dob holt den ersten österreichischen Trainer

Nach dem verlorenen Finale hat sich Vizemeister Aich/Dob lange mit der Trainersuche Zeit gelassen. Am Ende wurde es erstmals überhaupt in der Vereinsgeschichte eine heimische Lösung. Der gebürtige Tiroler Michael Murauer ist erst 32 Jahre alt, hat aber in den vergangenen drei Jahren in Weiz gute Arbeit geleistetet. „Er ist voll motiviert und will den nächsten Schritt in seiner Karriere machen“, sagt Aich-Boss Martin Micheu.