Drei Verletzte durch einen Blick zur Katze

Bei der Unfallaufnahme gab die Lenkerin zu, dass sie nicht auf die Straße konzentriert war, weil sie auf die Katze schaute, die in einem Transportkäfig am Schoß ihrer Beifahrerin (52) aus Sonnberg war. Dadurch kam der Pkw auf die Gegenfahrbahn und sie bemerkte den entgegenkommenden Pkw erst, als es zu spät war. Alle drei Autoinsassen wurden so schwer verletzt, dass sie ins UKH Linz gebracht werden mussten. Über den Zustand der Katze ist nichts überliefert.