Vollzeit eingespannt, aber nur Teilzeit bezahlt

Das ist Teilzeit-Sklaverei! Ein Linzer Wirt ließ einen Angestellten in der Küche, im Service und als Zusteller Vollzeit arbeiten, meldete ihn aber nur für 20 Stunden an und senkte die Stundenanzahl sogar auf 15. Und gemäß dieser Einstufung bekam der Arbeitnehmer bezahlt. Als es ihm nach acht Monaten reichte und er den Job hinschmiss, brauchte er noch einen monatelangen Atem, ehe er zu seinem Recht kam. Denn obwohl das Arbeits- und Sozialgericht nach einer Klage der Arbeiterkammer dem Linzer rund 10.000 Euro für Lohndifferenz, damit korrigiertes Urlaubs- und Weihnachtsgeld und Urlaubsauszahlung zusprach, floss kein Cent. Das Gasthaus war nämlich in die Pleite geschlittert, und so musste der Insolvenz-Entgelt-Fonds die Außenstände übernehmen.