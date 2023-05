Was will Hans Peter Doskozil?

Am Samstag fällt die Entscheidung

Denn sein Herausforderer Andreas Babler gibt sich kampfbereit. Den Führungsanspruch wollte er nicht so einfach Doskozil überlassen und forderte sogar eine Stichwahl per neuerlichem Mitgliederentscheid! Doch der Parteivorstand blockte ab - nicht die Mitglieder, sondern die Delegierten sollen am Parteitag in Linz endgültig abstimmen, wer die SPÖ die nächsten Jahre führen soll. Eine gewichtige Entscheidung, denn: Nächstes Jahr stehen die Nationalratswahlen an …