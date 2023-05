Bergung dauerte sieben Stunden: Zwei Tote

Bis in die Abendstunden wurde das Leichtflugzeug, das am Samstagmittag bei Bruck an der Großglocknerstraße in Salzburg abstürzte und verbrannte, geborgen. Die beiden Insassen wurden in dem Wrack eingeklemmt und kamen bei dem Absturz ums Leben. Die Analyse der Ursache dürfte wohl länger dauern.