Der Bäderbus bleibt weiter auf dem Abstellgleis

An heißen Sommertagen herrscht großes Verkehrsaufkommen zu den Strandbädern an der Alten Donau, besonders zum Gänsehäufel. Doch im Zuge der Pandemie wurde der Gratis-Bäderbus von der U1 Station Kaisermühlen zum Eingang des Strandbades eingestellt. Selbst nach Einführung des Parkpickerls 2022 in Kaisermühlen ging die Direktverbindung zum Bad nicht wieder in Betrieb. Die Folge: die nächste öffentliche Busstation ist 650 Meter vom Eingang des Bades entfernt. Und wer mit dem Auto kommt, muss natürlich fürs Parken bezahlen. Für die Anrainer auch keine vergnügliche Vorstellung. „Eine zusätzliche Transportmöglichkeit von der U1 direkt zum Badeingang würde nicht nur Kaisermühlen vom Verkehr entlasten, sondern auch Familien mit Kindern und ältere Personen den Zugang erleichtern“, so Heidemarie Sequenz, Mobilitätssprecherin der Grünen Wien.