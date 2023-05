Grün und exklusiv: Die großen Hochzeitstrends

Die südsteirischen Weinberge sind für ihre Idylle weit über die Grenzen hinaus bekannt. Ganz in Weiß im Grünen zu heiraten, lockt immer mehr Brautpaare in die romantischen Weingärten. Das bestätigt der volle Terminkalender von Silvia Skoff, Standesbeamtin in Gamlitz. Am Pfingstwochenende schreitet sie gleich mehrmals zur Ja-Sagung in die Natur, denn perfekte Hochzeiten finden heutzutage kaum mehr am Standesamt statt.