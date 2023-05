Träumen Sie schon vom Kanzler, Herr Babler?

„Bitte leise spielen!“, steht auf einem Schild an der Tür zum Büro des Bürgermeisters von Traiskirchen, der hier auch Gitarre-Unterricht nimmt. Andreas Babler stürzt freundlich heraus, seine Magyar Vizsla-Drahthaarhündin „Ika“ hat er im Schlepptau, als er uns in sein Reich führt. Hinter dem Schreibtisch hängt ein Porträt - nein, nicht von Marx, sondern vom sozialkritischen Liedermacher Sigi Maron. Für kleine Besucher gibt es eine Kinderspielecke. Im Bücherregal stehen neun Bände Otto Bauer, „die hab‘ ich seinerzeit in der SPÖ-Buchhandlung in der Wiener Löwelstraße gekauft“, und ein Kruzifix des Bürgermeisters der Flüchtlingsinsel Lampedusa, das eigentlich für den Papst bestimmt war.